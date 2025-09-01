Piazza Affari: andamento sostenuto per LU-VE Group

(Teleborsa) - Avanza il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, che guadagna bene, con una variazione del 2,06%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che LU-VE Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,3%, rispetto a +0,07% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Le implicazioni di breve periodo di LU-VE Group
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 35,07 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 34,32. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 35,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)