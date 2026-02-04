Piazza Affari: rosso per LU-VE Group

produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione

FTSE Italia Mid Cap

LU-VE Group

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,42%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 41,12 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,92. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 42,32.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)