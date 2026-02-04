Milano 12:24
46.824 +0,87%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 12:24
10.421 +1,03%
Francoforte 12:24
24.732 -0,20%

Piazza Affari: rosso per LU-VE Group

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che sta segnando un calo del 2,42%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di LU-VE Group subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


La tendenza di breve di LU-VE Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 41,12 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,92. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 42,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
