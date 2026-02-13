Piazza Affari: si concentrano le vendite su LU-VE Group

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, con un ribasso del 2,32%.
La tendenza ad una settimana di LU-VE Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di LU-VE Group
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 40,71 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 39,63. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 41,78.
