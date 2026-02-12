Piazza Affari: scambi in positivo per LU-VE Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, che tratta in utile del 2,35% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di LU-VE Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di LU-VE Group
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 38,38 Euro con area di resistenza individuata a quota 39,98. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 37,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)