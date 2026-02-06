Milano 10:14
45.628 -0,42%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:14
10.290 -0,19%
Francoforte 10:14
24.519 +0,11%

Perde LU-VE Group sul mercato di Piazza Affari

A picco il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che presenta un pessimo -8,18%.
