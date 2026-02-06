Milano 10:17
45.649 -0,37%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:17
10.295 -0,14%
Francoforte 10:17
24.522 +0,12%

Piazza Affari: vendite diffuse su LU-VE Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che esibisce una perdita secca dell'8,18% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LU-VE Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo di LU-VE Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,07 Euro e primo supporto individuato a 36,97. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 41,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
