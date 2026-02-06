Piazza Affari: vendite diffuse su LU-VE Group

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, che esibisce una perdita secca dell'8,18% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LU-VE Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di LU-VE Group
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,07 Euro e primo supporto individuato a 36,97. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 41,17.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)