Milano 10:12
42.486 +0,69%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:12
9.212 +0,26%
Francoforte 10:11
24.026 +0,52%

Piazza Affari: balza in avanti Sesa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, con una variazione percentuale del 2,29%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sesa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Sesa rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 76,45 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 74,85. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 78,05.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
