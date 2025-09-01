Piazza Affari: balza in avanti Sesa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, con una variazione percentuale del 2,29%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sesa
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Sesa
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 76,45 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 74,85. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 78,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)