Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Seduta positiva per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria
, che avanza bene del 2,17%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caltagirone SpA
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Caltagirone SpA
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Caltagirone SpA
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,587 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,387. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,787.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)