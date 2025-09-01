Milano 17:35
42.410 +0,51%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 17:35
9.196 +0,10%
Francoforte 17:35
24.037 +0,57%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Caltagirone SpA

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che avanza bene del 2,17%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caltagirone SpA evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Caltagirone SpA rispetto all'indice.


Tecnicamente, Caltagirone SpA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,587 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,387. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,787.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
