Piazza Affari: risultato positivo per Intercos

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di prodotti cosmetici
, che lievita dell'1,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intercos
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Intercos
rispetto all'indice.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 12,25 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 11,99. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 11,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)