Milano 13:39
43.438 -0,31%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 13:39
9.672 +0,31%
Francoforte 13:39
24.069 -0,39%

Piazza Affari: balza in avanti Intercos

(Teleborsa) - Bene il produttore di prodotti cosmetici, con un rialzo del 2,65%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Intercos rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10,63 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 11,05. Il peggioramento di Intercos è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10,41.

