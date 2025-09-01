Piazza Affari: scambi al rialzo per GVS

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%.
La tendenza ad una settimana di GVS
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di GVS
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,552 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,632. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,498.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)