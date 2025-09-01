Milano 10:12
42.484 +0,68%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:12
9.212 +0,26%
Francoforte 10:12
24.025 +0,52%

PMI manifatturiero Unione Europea in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PMI manifatturiero Unione Europea in agosto
Unione Europea, PMI manifatturiero in agosto pari a 50,7 punti, in aumento rispetto al precedente 49,8 punti (la previsione era 50,5 punti).
Condividi
```