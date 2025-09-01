Milano
17:35
42.410
+0,51%
Nasdaq
29-ago
23.415
0,00%
Dow Jones
29-ago
45.545
-0,20%
Londra
17:35
9.196
+0,10%
Francoforte
17:35
24.037
+0,57%
Lunedì 1 Settembre 2025, ore 22.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Regno Unito, Crediti consumo (MoM) in luglio
Regno Unito, Crediti consumo (MoM) in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
01 settembre 2025 - 11.00
Regno Unito,
Crediti consumo in luglio su base mensile (MoM) 1,62 Mld £
, in aumento rispetto al precedente 1,47 Mld £ (la previsione era 1,35 Mld £).
(Foto: © plasticperson / 123RF)
Condividi
Leggi anche
Prezzi consumo Regno Unito (MoM) in luglio
Regno Unito, M4 (MoM) in luglio
Prezzi consumo Regno Unito (YoY) in luglio
Regno Unito, Produzione industriale (MoM) in giugno
Altre notizie
Italia, Prezzi consumo (MoM) in luglio
Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in luglio
Prezzi consumo Spagna (MoM) in luglio
Germania, Prezzi consumo (MoM) in luglio
USA, Prezzi consumo (MoM) in luglio
Prezzi consumo ex tabacco Unione Europea (MoM) in luglio