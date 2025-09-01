Milano 17:35
42.410 +0,51%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 17:35
9.196 +0,10%
Francoforte 17:35
24.037 +0,57%

Regno Unito, Crediti consumo (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Regno Unito, Crediti consumo (MoM) in luglio
Regno Unito, Crediti consumo in luglio su base mensile (MoM) 1,62 Mld £, in aumento rispetto al precedente 1,47 Mld £ (la previsione era 1,35 Mld £).

(Foto: © plasticperson / 123RF)
Condividi
```