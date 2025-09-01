Renault, giro di nomine ai vertici del nuovo CEO Francois Provost

(Teleborsa) - Dopo la sua nomina il 31 luglio, il nuovo CEO
del Gruppo Renault
, Francois Provost
, ha implementato una serie di cambiamenti ai vertici
, con effetto immediato.
"Per affrontare le sfide future, abbiamo bisogno di un'organizzazione che decida più rapidamente
, agisca in modo più intelligente e sia più vicina ai nostri clienti - ha detto il nuovo CEO - Gli attuali cambiamenti di leadership riuniscono dirigenti di talento con una profonda conoscenza del settore, una solida competenza e, soprattutto, la credibilità interna necessaria per fare la differenza".Fabrice Cambolive
viene nominato nel ruolo di Chief Growth Officer
, di nuova creazione, in aggiunta al suo ruolo di CEO del marchio Renault. Rimane membro del Leadership Team.
In Dacia
, Katrin Adt
viene nominata CEO. Riporterà al nuovo Chief Growth Officer ed entrerà a far parte del Leadership Team. Succede a Denis Le Vot, che ha scelto di lasciare l'azienda.Philippe Brunet
viene nominato Chief Technology Officer
(CTO), entrando a far parte del Leadership Team. Gestirà l'ingegneria sia per il Gruppo Renault che per Ampère. Succede a Philippe Krief, che rimane CEO di Alpine e membro del Leadership Team.
Tra gli altri annunci, Claire Fanget
, in precedenza Responsabile delle Risorse Umane per il marchio Renault, è nominata Chief People & Organization Officer
, succedendo a Bruno Laforge, che lascia l'azienda. Christian Stein
, Chief Communications Officer, entra a far parte del Leadership Team. In qualità di CEO del Gruppo, Francois Provost continuerà a supervisionare le Partnership e gli Affari Pubblici.