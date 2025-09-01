Technoprobe, buyback di 580.007 azioni

(Teleborsa) - Technoprobe
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di Probe Card, ha comunicato che dal 25 al 29 agosto 2025, ha acquistato 580.007 azioni ordinarie
al prezzo medio di 6,80945 euro, per un controvalore
pari a 3.951.687,32 euro
, nell'ambito dell'autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.
Al 29 agosto, l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica detiene 8.907.458 azioni proprie, pari all'1,36354% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per Technoprobe
, che mette a segno un modesto profit a +1,48%.