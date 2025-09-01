Technoprobe, buyback di 580.007 azioni

Technoprobe

Technoprobe

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di Probe Card, ha comunicato che dal 25 al 29 agosto 2025, haal prezzo medio di 6,80945 euro, per unpari a, nell'ambito dell'autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.Al 29 agosto, l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica detiene 8.907.458 azioni proprie, pari all'1,36354% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,48%.