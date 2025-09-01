Zona euro, PMI manifatturiero agosto sale a 50,7 punti

(Teleborsa) - Secondo l'indicazione HCOB PMI-S&P Global, l', risultando superiore anche ai 50,5 punti del preliminare e del consensus.L'indicatore dello stato di salute del settore manifatturiero supera così la soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque tra recessione ed espansione.A metà del terzo trimestre, la maggior parte dell'area dell'euro ha riportato indici PMI manifatturieri in crescita. Il dato segna ilFra le maggiori economie europee, In Francia, il PMI manifatturiero aumenta a 50,4 punti da 48,2 di luglio (49,9 punti il preliminare e il consensus); in Italia, il dato sale a 50,4 punti da 49,8 della rilevazione precedente e delle stima. In controtendenza, invece, la Germania, dove il dato è sceso a 49,8 punti dai 49,9 del dato preliminare e delle attese, pur risultando superiore ai 49,1 punti di luglio., con le condizioni operative che stannomigliorando in sei degli otto paesi per i quali vengono raccolti i dati PMI, contro ai soli quattro paesi del mese precedente - ha detto, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank - Il PMI manifatturiero dell'eurozona ha di conseguenza superato la soglia critica di espansione per la prima volta dalla metà del 2022, principalmente poiché le aziende hanno incrementato la loro produzione più rapidamente"."Anche gli ordini acquisti forniscono una speranza di una ripresa sostenibile. Dopo oltre tre anni di cali continui, le aziendestanno adesso riportando un lieve aumento. Gli ordini nazionali sono aumentati e stanno compensando l'indebolimento delladomanda estera. Il miglior antidoto contro i dazi statunitensi potrebbe essere in realtà quello di rafforzare la domandainterna, che include i mercati intra UE. Tale potenziale è notevole, poiché il Fondo Monetario Internazionale prevede chel'equivalente tariffario delle numerose barriere commerciali non tariffarie nell'UE sia pari al 44%. Le aziende potrebberosperare in progressi al riguardo, dato che si è diffuso un certo ottimismo, con molte che prevedono di produrre di più neiprossimi 12 mesi rispetto a oggi.""Pur rimanendo debole, la ripresa è reale. I livelli delle scorte continuano a diminuire e il calo leggermente accelerato degliordini in fase di lavorazione dimostra che le aziende continuano a riportare una certa incertezza. Ciò non desta stupore,considerate le politiche tariffarie statunitensi e le tensioni geopolitiche. Consideriamo il fatto che la produzione sia inaumento e che si registrino più ordini in questo contesto come un segno di resilienza”, ha concludo de la Rubia.