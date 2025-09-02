Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'1/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Giornata poco mossa per il cambio Euro / CAD, che chiude la giornata dell'1 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6207 con area di resistenza individuata a quota 0,6221. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6203.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)