Milano 16:14
41.951 -1,08%
Nasdaq 16:14
23.164 -1,07%
Dow Jones 16:14
45.247 -0,65%
Londra 16:14
9.152 -0,48%
Francoforte 16:13
23.639 -1,66%

Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'1/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'1/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Giornata positiva per il cambio Euro / CHF, che chiude a 0,9378.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,9387, mentre i supporti sono stimati a 0,936. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,9414.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```