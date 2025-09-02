Milano 16:15
Analisi Tecnica: EUR/USD dell'1/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un controllato +0,17%.

Le implicazioni di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,172. Possibile una discesa fino al bottom 1,169. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,175.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
