Analisi Tecnica: EUR/USD dell'1/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un controllato +0,17%.
Le implicazioni di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,172. Possibile una discesa fino al bottom 1,169. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,175.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)