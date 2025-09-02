Milano 16:17
41.967 -1,04%
Nasdaq 16:17
23.157 -1,11%
Dow Jones 16:17
45.232 -0,69%
Londra 16:17
9.155 -0,45%
Francoforte 16:16
23.637 -1,66%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'1/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice svizzero, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,09%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dello SMI (Swiss Market Index). Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 12.210,2. Primo supporto a 12.151,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 12.127,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
