Anthropic valutata 183 miliardi di dollari dopo ultimo round da 13 miliardi

BlackRock

Blackstone

(Teleborsa) -, società statunitense fondata nel 2021 che è tra le protagoniste del settore dell'intelligenza artificiale, ha completato un. Questo finanziamento valuta Anthropic a 183 miliardi di dollari post-money. Insieme a ICONIQ, il round è stato co-guidato da Fidelity Management & Research Company e Lightspeed Venture Partners.Tra glifigurano Altimeter, Baillie Gifford, fondi affiliati di, Coatue, D1 Capital Partners, General Atlantic, General Catalyst, GIC, Growth Equity di Goldman Sachs Alternatives, Insight Partners, Jane Street, Ontario Teachers' Pension Plan, Qatar Investment Authority, TPG, T. Rowe Price Associates, T. Rowe Price Investment Management, WCM Investment Management e XN."Dalle aziende Fortune 500 alle startup basate sull'intelligenza artificiale, i nostri clienti si affidano ai modelli di frontiera e ai prodotti della piattaforma di Anthropic per i loro progetti più importanti e mission-critical - ha dichiarato il CFO Krishna Rao - Stiamo assistendo a una. Questo finanziamento dimostra la straordinaria fiducia degli investitori nella nostra performance finanziaria e la solidità della loro collaborazione con noi per continuare ad alimentare la nostra crescita senza precedenti."Anthropic ha registrato una(modello di intelligenza artificiale generativa sviluppato da Anthropic) nel marzo 2023. All'inizio del 2025, meno di due anni dopo il lancio, il fatturato di Anthropic era cresciuto fino a circa 1 miliardo di dollari. Ad agosto 2025, appena otto mesi dopo, il fatturato di Anthropic ha superato i 5 miliardi di dollari, rendendo Anthropic l'azienda tecnologica in più rapida crescita nella storia.