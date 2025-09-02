Milano 16:18
41.978 -1,02%
Nasdaq 16:18
23.179 -1,01%
Dow Jones 16:18
45.246 -0,66%
Londra 16:18
9.157 -0,43%
Francoforte 16:17
23.645 -1,63%

Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,56%

Il Dow Jones esordisce a 45.287,73 punti

L'indice dei più importanti titoli USA mostra un decremento dello 0,56%, a quota 45.287,73 in apertura.
