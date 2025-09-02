Milano
16:18
41.978
-1,02%
Nasdaq
16:18
23.179
-1,01%
Dow Jones
16:18
45.246
-0,66%
Londra
16:18
9.157
-0,43%
Francoforte
16:17
23.645
-1,63%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.34
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,56%
Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,56%
Il Dow Jones esordisce a 45.287,73 punti
In breve
,
Finanza
02 settembre 2025 - 15.33
L'indice dei più importanti titoli USA mostra un decremento dello 0,56%, a quota 45.287,73 in apertura.
Argomenti trattati
USA
(290)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
0,00%
