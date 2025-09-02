Milano 16:18
41.978 -1,02%
Nasdaq 16:18
23.179 -1,01%
Dow Jones 16:18
45.246 -0,66%
Londra 16:19
9.156 -0,44%
Francoforte 16:17
23.645 -1,63%

Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,69%

Il Nasdaq-100 apre a 23.020,47 punti

Finanza
Seduta molto negativa per l'indice dei titoli tecnologici USA, che retrocede dell'1,69%, a quota 23.020,47 in apertura.
