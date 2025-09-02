Milano
17:35
41.728
-1,61%
Nasdaq
22:00
23.231
-0,79%
Dow Jones
22:02
45.296
-0,55%
Londra
17:35
9.117
-0,87%
Francoforte
17:35
23.487
-2,29%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 23.23
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Risultato negativo per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,79%
Borsa: Risultato negativo per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,79%
Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 23.231,11 punti
In breve
,
Finanza
02 settembre 2025 - 22.03
Si è mosso in territorio negativo l'indice tecnologico di Wall Street, in ribasso dello 0,79%, archiviando la giornata a 23.231,11 punti.
Argomenti trattati
Nasdaq 100
(75)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,95%
