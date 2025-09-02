Milano 16:19
41.986 -1,00%
Nasdaq 16:19
23.183 -0,99%
Dow Jones 16:19
45.222 -0,71%
Londra 16:19
9.156 -0,44%
Francoforte 16:18
23.655 -1,59%

Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,29%

Il CAC40 inizia le contrattazioni a 7.730,61 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,29%
Modesto guadagno per l'indice di Parigi, in progresso dello 0,29%, che esordisce a 7.730,61 punti.
Condividi
```