Ex Ilva di Taranto: Aia sotto la lente di Bruxelles tra ricorsi e chiarimenti del Governo

(Teleborsa) - L’(Aia) concessa lo, che consente la produzione a carbone per altri dodici anni, finisce al centro di un acceso dibattito. A innescare la polemica è stata una risposta ufficiale dellaa un’interrogazione presentata nel maggio 2025 da alcuni europarlamentari dell’Alleanza Verdi Sinistra.Secondo Bruxelles, l, ancora ferma a un decreto del 2010, ormai superato dalle più recenti direttive comunitarie in materia ambientale e sanitaria. Al centro della contestazione vi è soprattuttostrumento fondamentale per stimare gli effetti delle emissioni sull’area di Taranto e sulla popolazione residente. Questa posizione offre nuove prospettive alle associazioni ambientaliste e civiche, da anni impegnate contro l’autorizzazione dello stabilimento siderurgico.o, avendo raccolto i fondi necessari a coprire le spese legali. Alla causa, che aveva espresso parere contrario all’Aia: la decisione definitiva è ora nelle mani del Consiglio comunale. La vicenda si intreccia con leL’intervento della Commissione europea rafforza quindi il fronte critico sulla gestione ambientale dello stabilimento, già segnato da procedimenti giudiziari e polemiche. Tuttavia,precisano che. La Commissione, infatti, ha soltanto chiarito che l’Aia è stata rilasciata conformemente alle direttive europee attualmente vigenti (2008/50/CE e 2004/107/CE).La nuova direttiva 2024/2881, che modifica il quadro normativo, entrerà in vigore per le procedure successive all’11 dicembre 2026. Sarà allora cherendendo la partita sull’ex Ilva ancora tutta aperta.