Ex Ilva di Taranto: Aia sotto la lente di Bruxelles tra ricorsi e chiarimenti del Governo

(Teleborsa) - L’Autorizzazione integrata ambientale
(Aia) concessa lo scorso luglio all’ex Ilva di Taranto
, che consente la produzione a carbone per altri dodici anni, finisce al centro di un acceso dibattito. A innescare la polemica è stata una risposta ufficiale della Commissione europea
a un’interrogazione presentata nel maggio 2025 da alcuni europarlamentari dell’Alleanza Verdi Sinistra.
Secondo Bruxelles, l’Italia avrebbe dovuto aggiornare la normativa nazionale
, ancora ferma a un decreto del 2010, ormai superato dalle più recenti direttive comunitarie in materia ambientale e sanitaria. Al centro della contestazione vi è soprattutto l’assenza di una Valutazione di impatto sanitario aggiornata,
strumento fondamentale per stimare gli effetti delle emissioni sull’area di Taranto e sulla popolazione residente. Questa posizione offre nuove prospettive alle associazioni ambientaliste e civiche, da anni impegnate contro l’autorizzazione dello stabilimento siderurgico. Alcuni gruppi hanno già annunciato la volontà di presentare ricors
o, avendo raccolto i fondi necessari a coprire le spese legali. Alla causa potrebbe unirsi anche il Comune di Taranto
, che aveva espresso parere contrario all’Aia: la decisione definitiva è ora nelle mani del Consiglio comunale. La vicenda si intreccia con le condizioni critiche degli impianti.
L’intervento della Commissione europea rafforza quindi il fronte critico sulla gestione ambientale dello stabilimento, già segnato da procedimenti giudiziari e polemiche. Tuttavia, fonti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
precisano che non vi è stata alcuna "bocciatura" da parte di Bruxelles
. La Commissione, infatti, ha soltanto chiarito che l’Aia è stata rilasciata conformemente alle direttive europee attualmente vigenti (2008/50/CE e 2004/107/CE).
La nuova direttiva 2024/2881, che modifica il quadro normativo, entrerà in vigore per le procedure successive all’11 dicembre 2026. Sarà allora che l’Italia dovrà adeguare gli standard di riferimento,
rendendo la partita sull’ex Ilva ancora tutta aperta.