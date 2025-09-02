Francoforte: si concentrano le vendite su Delivery Hero

(Teleborsa) - Pressione su Delivery Hero
, che tratta con una perdita del 2,88%.
La tendenza ad una settimana di Delivery Hero
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Delivery Hero
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 23,08 Euro. Supporto visto a quota 22,27. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 23,89.
