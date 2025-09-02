Milano 16:23
41.970 -1,04%
Nasdaq 16:24
23.182 -1,00%
Dow Jones 16:24
45.197 -0,76%
Londra 16:24
9.151 -0,49%
Francoforte 16:22
23.662 -1,56%

Francoforte: si concentrano le vendite su Delivery Hero

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione su Delivery Hero, che tratta con una perdita del 2,88%.

La tendenza ad una settimana di Delivery Hero è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Delivery Hero resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 23,08 Euro. Supporto visto a quota 22,27. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 23,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
