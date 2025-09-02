Milano 16:23
41.970 -1,04%
Nasdaq 16:24
23.182 -1,00%
Dow Jones 16:24
45.197 -0,76%
Londra 16:24
9.151 -0,49%
Francoforte 16:23
23.649 -1,62%

Fresenius Medical Care, quotazioni in calo a Francoforte

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che tratta in perdita del 5,79% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Fresenius Medical Care rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'esame di breve periodo del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 42,38 Euro e primo supporto individuato a 41,02. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 43,74.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
