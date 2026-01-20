Milano 13:09
44.562 -1,40%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:09
10.087 -1,06%
Francoforte 13:08
24.570 -1,56%

Francoforte: in calo Fresenius

Francoforte: in calo Fresenius
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia attiva nel settore farmaceutico, con un ribasso del 2,55%.

L'andamento di Fresenius nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso farmaceutico tedesco, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 48,84 Euro. Primo supporto visto a 47,72. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 47,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
