Italia, Prezzi produzione (YoY) in luglio

Italia, Prezzi produzione in luglio su base annuale (YoY) +1,6%, in calo rispetto al precedente +2,4%.

