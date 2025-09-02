Milano
16:23
41.970
-1,04%
Nasdaq
16:24
23.182
-1,00%
Dow Jones
16:24
45.197
-0,76%
Londra
16:24
9.151
-0,49%
Francoforte
16:23
23.649
-1,62%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Italia, Prezzi produzione (YoY) in luglio
Italia, Prezzi produzione (YoY) in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
02 settembre 2025 - 11.05
Italia,
Prezzi produzione in luglio su base annuale (YoY) +1,6%
, in calo rispetto al precedente +2,4%.
(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
Condividi
Leggi anche
Spagna, Prezzi produzione (YoY) in luglio
Prezzi produzione USA (YoY) in luglio
Prezzi produzione Francia (YoY) in luglio
Prezzi consumo Italia (YoY) in luglio
Altre notizie
Prezzi produzione Italia (MoM) in luglio
Produzione industriale Cina (YoY) in luglio
Giappone, Prezzi consumo (YoY) in luglio
USA, Produzione industriale (YoY) in luglio
Prezzi consumo USA (YoY) in luglio
Spagna, Prezzi consumo (YoY) in luglio