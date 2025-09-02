Milano 17:35
41.728 -1,61%
Nasdaq 19:54
23.163 -1,08%
Dow Jones 19:54
45.227 -0,70%
Londra 17:35
9.117 -0,87%
Francoforte 17:35
23.487 -2,29%

Jaguar Land Rover, vendite e produzione "gravemente compromesse" da attacco informatico

Economia
Jaguar Land Rover, vendite e produzione "gravemente compromesse" da attacco informatico
(Teleborsa) - Jaguar Land Rover (JLR), società britannica di veicoli controllata dall'indiana Tata Motors, è stata colpita da un incidente informatico.

"Abbiamo preso misure immediate per mitigarne l'impatto, spegnendo proattivamente i nostri sistemi - si legge in una nota - Stiamo lavorando a ritmo serrato per riavviare le nostre applicazioni globali in modo controllato. Al momento non vi sono prove di furto di dati dei clienti, ma le nostre attività di vendita al dettaglio e di produzione hanno subito gravi interruzioni".
Condividi
```