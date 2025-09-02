Johnson & Johnson, annunciati risultati di sottostudio VARIPURE di SECURE nell'ambito delle procedure per fibrillazione atriale

Johnson & Johnson

(Teleborsa) - La statunitenseha reso noto che Johnson & Johnson MedTech, leader mondiale nel trattamento delle aritmie cardiache, ha annunciato i risultati di sicurezza ed efficacia acuta del sottostudio VARIPURE di SECURE, che valuta la piattaforma VARIPULSE nelle procedure di ablazione a campo pulsato (PFA) per la fibrillazione atriale (FA).I dati real-world, presentati al Congresso della Società Europea di Cardiologia (ESC) del 2025 a Madrid, hanno dimostrato un solido profilo di sicurezza, un'elevata efficacia acuta ed efficienza procedurale nei 791 pazienti inclusi in questa analisi: in particolare, è stato riportato un tasso di eventi avversi primari dello 0,6% senza ictus, insieme al 99,7% di PVI acuto e un'elevata aderenza al flusso di lavoro di ablazione raccomandato.Oltre a VARIPURE, Johnson & Johnson MedTech ha recentemente presentato al Kansas City HRS nuove evidenze di pratica clinica (real-world evidence) relative alla piattaforma VARIPULSE, provenienti dal registro REAL AF finanziato dall'azienda, una collaborazione tra 70 centri negli Stati Uniti e in Canada. L'analisi REAL AF ha incluso 200 profili clinici diversi, con diversi flussi di lavoro, utilizzando la piattaforma VARIPULSE, con quasi l'80% di queste procedure completate con un flusso di irrigazione di 30 ml. Non sono stati segnalati ictus, decessi o ricoveri ospedalieri correlati al dispositivo, e si è verificato solo un evento minore ritenuto correlato alla procedura e non al dispositivo.