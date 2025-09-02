Milano 16:25
Londra: balza in avanti Fresnillo
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader mondiale dell'argento, con una variazione percentuale del 2,25%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Fresnillo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,8 sterline e primo supporto individuato a 18,38. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 19,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
