Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:17
25.446 +0,39%
Dow Jones 21:17
48.385 +0,52%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Londra: balza in avanti Fresnillo

Migliori e peggiori
Londra: balza in avanti Fresnillo
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader mondiale dell'argento, con una variazione percentuale del 2,02%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Fresnillo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,36%, rispetto a +2,2% del principale indice della Borsa di Londra).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Fresnillo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 32,67 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 32,01. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 33,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```