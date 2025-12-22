Londra: balza in avanti Fresnillo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader mondiale dell'argento
, con una variazione percentuale del 2,02%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Fresnillo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,36%, rispetto a +2,2% del principale indice della Borsa di Londra
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Fresnillo
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 32,67 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 32,01. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 33,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)