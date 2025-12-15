Londra: balza in avanti Fresnillo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale dell'argento
, in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Fresnillo
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 30,07 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 29,33. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 30,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)