Milano 16:26
41.927 -1,14%
Nasdaq 16:26
23.155 -1,11%
Dow Jones 16:26
45.146 -0,88%
Londra 16:26
9.144 -0,57%
Francoforte 16:25
23.633 -1,68%

Londra: profondo rosso per Marks & Spencer

Ribasso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che passa di mano in perdita del 4,62%.
