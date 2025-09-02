Milano 16:26
Londra: rosso per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Retrocede la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, con un ribasso del 3,15%.

La tendenza ad una settimana di Auto Trader Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Analizzando lo scenario di Auto Trader Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,653 sterline. Prima resistenza a 7,911. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,559.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
