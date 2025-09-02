Londra: rosso per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Rosso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa
, che sta segnando un calo del 2,58%.
L'andamento di Marks & Spencer
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di Marks & Spencer
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,323 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,413. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,291.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)