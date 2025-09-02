Milano 16:26
41.927 -1,14%
Nasdaq 16:26
23.155 -1,11%
Dow Jones 16:26
45.146 -0,88%
Londra 16:26
9.144 -0,57%
Francoforte 16:25
23.633 -1,68%

Londra: rosso per Marks & Spencer

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che sta segnando un calo del 2,58%.

L'andamento di Marks & Spencer nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Marks & Spencer segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,323 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,413. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,291.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
