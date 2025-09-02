Madrid: si concentrano le vendite su Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Pressione sul proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo
, che tratta con una perdita del 2,25%.
L'andamento di Meliá Hotels International
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Meliá Hotels International
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Meliá Hotels International
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7,93 Euro. Primo supporto a 7,75. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7,69.
