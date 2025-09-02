Misitano & Stracuzzi, downgrade di Intermonte a Outperform con taglio target price

Misitano & Stracuzzi

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato il(aper azione dai precedenti 4,50 euro) e tagliato la(ada Buy) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie.Gli analisti ricordano che, ieri dopo la chiusura dei mercati, l'azienda ha diffuso un comunicato con. Il management prevede una crescita del fatturato leggermente inferiore al consensus (circa 85 milioni di euro), ma comunque in crescita significativa rispetto allo scorso anno, mentre il margine EBITDA è previsto significativamente inferiore al consensus, nell'intervallo a una sola cifra (consensus a circa il 16%). L'azienda pubblicherà i risultati del primo semestre del 2025 il 19 settembre.Il calo dell'EBITDA è stato principalmente determinato dalla. Con circa il 60% dei ricavi generati al di fuori dell'UE, idi Misitano & Stracuzzi. Circa il 30% dei ricavi è esposto agli Stati Uniti, dove si applica un dazio del 15% sulle importazioni dall'UE. I sottoprodotti degli agrumi sono stati colpiti, con alcuni mercati, come il Brasile, che si trovano ad affrontare dazi fino al 50%.Intermonte ha aggiornato le stime per riflettere le previsioni per il 2025 e le implicazioni per gli anni successivi. Ciò comporta una, che viene tagliato in media del 68% nei prossimi tre anni."Continuiamo a credere nel potenziale e nella strategia dell'azienda, supportati dalla nomina di figure manageriali chiave (tra cui il nuovo Chief Commercial & Strategy Officer) e, soprattutto, dall'avvio delle due nuove strutture, che consentiranno volumi più elevati, una maggiore leva operativa e un portafoglio prodotti più ampio - si legge nella ricerca - Detto questo,: previsioni di business, visibilità della domanda, nuove negoziazioni contrattuali (con una maggiore ridistribuzione dei prezzi), recupero dei margini e dinamiche di approvvigionamento, tra gli altri. L'azienda è ora chiamata a produrre risultati massimizzando le opportunità che possono presentarsi in un contesto così incerto e difficile, dimostrando al contempo la solidità strategica dei suoi significativi investimenti, resi possibili dal capitale raccolto sul mercato tramite la quotazione".