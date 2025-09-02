Nestlé, licenziato Ad per una relazione d'ufficio e nominato il Ceo di Nespresso

Nestlé

(Teleborsa) -ha licenziato l'amministratore delegato Laurent Freixe dopo solo un anno a causa di una relazione sentimentale segreta con una sua diretta subordinata, che violava il codice di condotta aziendale, secondo un comunicato diffuso lunedì sera dal proprietario svizzero di prodotti per animali domestici Purina e delle barrette di cioccolato KitKat.La società ha quindi nominato come suo sostituto Philipp Navratil, a capo del marchio di caffè Nespresso."Questa è stata una decisione necessaria", ha dichiarato il presidente Paul Bulcke nella nota. "I valori e la governance di Nestlé sono solide fondamenta della nostra azienda. Ringrazio Laurent per i suoi anni di servizio".Nestlé ha affermato che la sua indagine è stata supervisionata da Bulcke e dal lead independent director, Pablo Isla, con il supporto di un consulente esterno indipendente. L'azienda ha nominato Isla come successore di Bulcke alla presidenza il prossimo anno.Questa azione prolunga un periodo di turbolenza nella leadership di Nestlé. Freixe aveva preso il comando dopo l'inaspettata estromissione, lo scorso anno, di Mark Schneider, licenziato a causa delle scarse prestazioni durante il suo mandato di quasi otto anni.Il nuovo amministratore delegato Navratil, con oltre 20 anni di esperienza, è entrato a far parte del Cda all'inizio di quest'anno. Prima di dirigere Nespresso, è stato vicepresidente senior e responsabile della Coffee Strategic Business Unit, dove era responsabile della strategia globale per il marchio Nescafé e di una partnership di licenza con Starbucks.