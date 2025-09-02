Milano 17:35
41.728 -1,61%
Nasdaq 22:00
23.231 -0,79%
Dow Jones 22:02
45.296 -0,55%
Londra 17:35
9.117 -0,87%
Francoforte 17:35
23.487 -2,29%

New York: calo per Adobe Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: calo per Adobe Systems
Ribasso composto e controllato per il produttore di Photoshop e Acrobat, che presenta una flessione del 3,38% sui valori precedenti.
Condividi
```