New York: in perdita Align Technology

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda di dispositivi medici, che mostra un -4,87%.

La tendenza ad una settimana di Align Technology è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Align Technology, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 133,5 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 138 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 131,9.

