New York: in perdita Align Technology

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda di dispositivi medici
, che mostra un -4,87%.
La tendenza ad una settimana di Align Technology
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Align Technology
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 133,5 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 138 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 131,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)