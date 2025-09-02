Milano
17:35
41.728
-1,61%
Nasdaq
22:00
23.231
-0,79%
Dow Jones
22:02
45.296
-0,55%
Londra
17:35
9.117
-0,87%
Francoforte
17:35
23.487
-2,29%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 23.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: Lam Research in forte calo
New York: Lam Research in forte calo
Migliori e peggiori
,
In breve
02 settembre 2025 - 18.00
Scende sul mercato il
fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, che soffre con un calo del 4,11%.
Condividi
Leggi anche
New York: in calo Lam Research
New York: scambi al rialzo per Lam Research
New York: Lam Research scende verso 94,34 USD
New York: seduta difficile per Lam Research
Argomenti trattati
Lam Research
(5)
Titoli e Indici
Lam Research
-3,11%
Altre notizie
New York: netto calo registrato da Lam Research
New York: giornata depressa per Lam Research
New York: scambi al rialzo per Lam Research
Tonica Wall Street
Giornata da dimenticare per il mercato americano
New York: Illumina in forte calo