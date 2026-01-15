Milano 16:56
45.861 +0,47%
Nasdaq 16:56
25.679 +0,84%
Dow Jones 16:56
49.425 +0,56%
Londra 16:56
10.240 +0,55%
Francoforte 16:56
25.334 +0,19%

A New York, forte ascesa per Lam Research

Migliori e peggiori
A New York, forte ascesa per Lam Research
(Teleborsa) - Brilla il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che passa di mano con un aumento del 6,58%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lam Research più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Lam Research. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lam Research evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 226,6 USD. Primo supporto a 220,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 218,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```