A New York, forte ascesa per Lam Research

(Teleborsa) - Brilla il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, che passa di mano con un aumento del 6,58%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lam Research
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Lam Research
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lam Research
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 226,6 USD. Primo supporto a 220,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 218,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)