Milano 16:30
41.922 -1,15%
Nasdaq 16:30
23.204 -0,90%
Dow Jones 16:30
45.222 -0,71%
Londra 16:30
9.141 -0,60%
Francoforte 16:29
23.634 -1,68%

New York: seduta difficile per Constellation Brands

Ribasso scomposto per il distributore di birra, vino e alcolici, che esibisce una perdita secca del 7,17% sui valori precedenti.
