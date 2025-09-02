Milano
16:31
41.931
-1,13%
Nasdaq
16:31
23.196
-0,94%
Dow Jones
16:31
45.234
-0,68%
Londra
16:31
9.143
-0,58%
Francoforte
16:30
23.628
-1,70%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.47
Parigi: brillante l'andamento di Kering
Migliori e peggiori
,
In breve
02 settembre 2025 - 09.50
Balza in avanti la
multinazionale del lusso
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,52%.
