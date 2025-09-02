Milano 16:32
41.923 -1,15%
Nasdaq 16:32
23.190 -0,96%
Dow Jones 16:32
45.232 -0,69%
Londra 16:32
9.146 -0,55%
Francoforte 16:31
23.623 -1,72%

Parigi: movimento negativo per Vivendi

Migliori e peggiori
Parigi: movimento negativo per Vivendi
(Teleborsa) - Ribasso per il colosso francese dei media, che presenta una flessione dell'1,84%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Vivendi rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la big dell'entertainment, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,966 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,029. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,945.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```