Milano 16:32
41.923 -1,15%
Nasdaq 16:32
23.190 -0,96%
Dow Jones 16:32
45.232 -0,69%
Londra 16:32
9.146 -0,55%
Francoforte 16:31
23.623 -1,72%

Parigi: performance negativa per Renault

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la casa automobilistica francese, che mostra un decremento dell'1,94%.

Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Renault rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Renault è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33,81 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 33,07. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 34,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
