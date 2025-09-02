PepsiCo, Elliott lancia campagna attivista con una quota da 4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Elliott Investment Management
, colosso statunitense degli investimenti, ha detto di aver effettuato un investimento di 4 miliardi di dollari
in PepsiCo
, multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande, inviando una lettera al board della società per sollecitare una maggiore focalizzazione, il miglioramento delle operazioni, il reinvestimento strategico e una maggiore responsabilità.
Elliott, commentando la recente performance di PepsiCo - caratterizzata da una serie di sfide strategiche e operative -, ha detto che queste hanno portato "a scarsi risultati finanziari
, a una forte sottoperformance del prezzo delle azioni e a una valutazione fortemente dislocata".
"Sebbene sfortunata, questa traiettoria deludente ha creato un'opportunità storica: con la giusta mentalità e un piano di rilancio adeguatamente ambizioso, PepsiCo rappresenta oggi una rara opportunità per rivitalizzare un'azienda leader
a livello globale e generare un valore significativo per gli azionisti", ha scritto Elliott nella sua lettera.
Adottando le misure proposte, PepsiCo potrebbe generare un upside di oltre il 50%
per gli azionisti, sostiene Elliott.
Secondo la società d'investimento, PepsiCo dovrebbe valutare il potenziale refranchising della rete di imbottigliamento ad alta intensità operativa di PepsiCo Foods North America (PFNA) - come ha fatto la sua controparte più vicina e come ha fatto la stessa PepsiCo negli anni passati - per consentire a ciascuna attività di concentrarsi sulle proprie competenze chiave. Inoltre, PFNA dovrebbe razionalizzare il proprio portafoglio cedendo attività non strategiche e sottoperformanti
.