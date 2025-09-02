PepsiCo, Elliott lancia campagna attivista con una quota da 4 miliardi di dollari

PepsiCo

(Teleborsa) -, colosso statunitense degli investimenti, ha detto di aver effettuato unin, multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande, inviando una lettera al board della società per sollecitare una maggiore focalizzazione, il miglioramento delle operazioni, il reinvestimento strategico e una maggiore responsabilità.Elliott, commentando la recente performance di PepsiCo - caratterizzata da una serie di sfide strategiche e operative -, ha detto che queste hanno portato "a, a una forte sottoperformance del prezzo delle azioni e a una valutazione fortemente dislocata"."Sebbene sfortunata, questa traiettoria deludente ha creato un'opportunità storica: con la giusta mentalità e un piano di rilancio adeguatamente ambizioso, PepsiCo rappresenta oggi unaa livello globale e generare un valore significativo per gli azionisti", ha scritto Elliott nella sua lettera.Adottando le misure proposte, PepsiCo potrebbe generare unper gli azionisti, sostiene Elliott.Secondo la società d'investimento, PepsiCo dovrebbe valutare il potenziale refranchising della rete di imbottigliamento ad alta intensità operativa di PepsiCo Foods North America (PFNA) - come ha fatto la sua controparte più vicina e come ha fatto la stessa PepsiCo negli anni passati - per consentire a ciascuna attività di concentrarsi sulle proprie competenze chiave. Inoltre, PFNA dovrebbe razionalizzare il proprio portafoglio