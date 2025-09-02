Milano 15:48
41.880 -1,25%
Nasdaq 15:48
23.111 -1,30%
Dow Jones 15:48
44.964 -1,28%
Londra 15:48
9.127 -0,76%
Francoforte 15:47
23.629 -1,70%

PepsiCo, Elliott lancia campagna attivista con una quota da 4 miliardi di dollari

Agroalimentare, Finanza
PepsiCo, Elliott lancia campagna attivista con una quota da 4 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Elliott Investment Management, colosso statunitense degli investimenti, ha detto di aver effettuato un investimento di 4 miliardi di dollari in PepsiCo, multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande, inviando una lettera al board della società per sollecitare una maggiore focalizzazione, il miglioramento delle operazioni, il reinvestimento strategico e una maggiore responsabilità.

Elliott, commentando la recente performance di PepsiCo - caratterizzata da una serie di sfide strategiche e operative -, ha detto che queste hanno portato "a scarsi risultati finanziari, a una forte sottoperformance del prezzo delle azioni e a una valutazione fortemente dislocata".

"Sebbene sfortunata, questa traiettoria deludente ha creato un'opportunità storica: con la giusta mentalità e un piano di rilancio adeguatamente ambizioso, PepsiCo rappresenta oggi una rara opportunità per rivitalizzare un'azienda leader a livello globale e generare un valore significativo per gli azionisti", ha scritto Elliott nella sua lettera.

Adottando le misure proposte, PepsiCo potrebbe generare un upside di oltre il 50% per gli azionisti, sostiene Elliott.

Secondo la società d'investimento, PepsiCo dovrebbe valutare il potenziale refranchising della rete di imbottigliamento ad alta intensità operativa di PepsiCo Foods North America (PFNA) - come ha fatto la sua controparte più vicina e come ha fatto la stessa PepsiCo negli anni passati - per consentire a ciascuna attività di concentrarsi sulle proprie competenze chiave. Inoltre, PFNA dovrebbe razionalizzare il proprio portafoglio cedendo attività non strategiche e sottoperformanti.
Condividi
```